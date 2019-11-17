هل سيرتدي بنزيمة قميص منتخب الجزائر؟

أثار كريم بنزيمة الجدل بسبب تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، رداً على رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريه.

وعلى الرغم من الفترة الجيدة التي يمر بها بنزيمة رفقة ريال مدريد، إلا أن لو غريه أكد أن عودة المهاجم للمنتخب الفرنسي غير واردة.

وقال لو غريه: "بنزيمة لاعب جيد للغاية ولم أشكك أبداً في مميزاته وقدراته، إنه أحد أفضل لاعبي العالم بمركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت".

ولم يتأخر رد نجم ريال مدريد على هذا التصريح، إذ سارع بنشر تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "نويل، كنت أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولتعلم أني وحدي من يضع نهاية لمسيرتي الدولية، وإذا كنت ترى أن مسيرتي قد انتهت بالفعل، دعني إذن ألعب لواحدة من الدول التي يمكنني تمثيلها وسنرى".

وأثارت هذه التغريدة الجدل بين متابعي بنزيمة ذي الأصول الجزائرية، حيث رجح متابعون أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً يقصد بكلامه "استعداده لتمثيل المنتخب الجزائري".

بدورها، كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجعل من "المستحيل" أن يمثل بنزيمة أي منتخب آخر.

وتنص لوائح فيفا على أن "أي لاعب شارك مع اتحاد في مباراة دولية (بشكل كلي أو جزئي) في مباراة رسمية لا يمكنه أن ينضم إلى تشكيل منتخب آخر، إلا في حالات استثنائية".

وأوضحت المجلة أن الاستثناء الوحيد الذي يمنح لبنزيمة فرصة اللعب بقميص منتخب آخر "هو أن يفقد جنسيته من هذه الدولة دون موافقته أو ضد إرادته بسبب قرار حكومي، حينها ربما يطالب بحقه في تمثيل اتحاد كرة آخر منتمٍ لبلد يستطيع حمل جنسيتها".

ولم ينضم بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، في أعقاب حادثة ابتزاز زميله السابق، ماتيو فالبوينا.