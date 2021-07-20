هل سيرحل محمد صلاح عن ليفربول هذا الصيف؟

تعتمد مخططات ليفربول هذا الصيف على مسألة تجديد عقد النجم محمد صلاح وفقاً لصحيفة "سنداي ورلد" الآيرلندية.

ويخطط الدولي المصري للاجتماع بممثليه خلال الأيام القادمة للوقوف على قضية تمديد بقائه في ملعب آنفيلد.

وتحوم داخل أروقة النادي الإنجليزي شائعات عن تردد "مو" في تجديد عقده الممتد حتى صيف عام 2023، ولذلك يدرس المسؤولون بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وترغب إدارة الريدز في تخفيض معدل أعمار اللاعبين خلال فترات الانتقال القادمة، وذلك من خلال التخلص من نجوم الفريق الذين بدأوا بالتقدم في السن.

ليفربول يدرس بيع صلاح وهندرسون

يعد القائد جوردان هندرسون (31 عاماً) من ضمن هؤلاء النجوم الذين باتوا على وشك الرحيل، إضافة إلى صلاح صاحب الـ 29 عاماً.

ولن يقدم النادي عقداً جديداً لهندرسون يناسب طموحاته علماً بأنه باقٍ مبدئياً مع الفريق حتى صيف عام 2023.