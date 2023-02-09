هل سيستحوذ صندوق قطر للاستثمار الرياضي على مانشستر يونايتد ؟

أكد موقع "جول" اليوم الخميس أن صندوق قطر للاستثمار لا يعتزم التقدم بعرضٍ رسمي للاستحواذ على مانشستر يونايتد.

وكشفت تقارير خلال الساعات الماضية عن نية أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التقدم بعرضٍ لشراء النادي الإنجليزي.

وسبق لصندوق قطر للاستثمار الرياضي (QSI) الاستحواذ على باريس سان جيرمان عام 2011، لكن شراء يونايتد لا يدخل ضمن المخططات بحسب "جول".

مانشستر يونايتد للبيع

أشارت تقارير في الآونة الأخيرة إلى رغبة عائلة غلايزر المالكة لمانشستر يونايتد ببيع النادي، وبدا أن القطريين مهتمون بشرائه، إضافة لرجل الأعمال جيم راتكليف مالك مجموعة "إنيوس" للمنتجات الكيميائية.

وتبلغ قيمة عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز قرابة 6 مليارات جنيه استرليني.