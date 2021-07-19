هل سيشارك التونسي حنبعل المجبري مع مانشستر يونايتد؟

سيخضع التونسي الصاعد حنبعل المجبري لفترة تدريب إضافية تحت إشراف أولي غونار سولشاير في مانشستر يونايتد للوقوف على مستواه تمهيداً لتمثيل الفريق الأول إذا ما أثبت نفسه.

وتألق لاعب الوسط صاحب الـ 18 عاماً خلال لقاء الشياطين الحمر الودي أمام ديربي كاونتي (2-1)، وتمت مقارنته سريعاً بجاك غريليش نجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا.

هل سنرى حنبعل المجبري مع فريق مانشستر يونايتد الأول؟

وسيكون أمام التونسي الصاعد فرصة نادرة لتثبيت قدميه مع فريق يونايتد الأول خصوصاً أنه خاض فقط 8 دقائق مع الفريق حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن للمجبري استغلال هذه الفرصة في ظل غياب اللاعبين الأساسيين عن الفريق نظراً لمشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي يورو 2020 وكوبا أميركا 2021.

يذكر أن النجم الشاب انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2019 قادماً من موناكو وشارك مع فريق الناشئين منذ ذلك الحين، كما مثل منتخب تونس الأول في 3 مناسبات حتى الآن.