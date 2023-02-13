هل سيشارك مبابي مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ؟

يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة في غاية الصعوبة غداً الثلاثاء يلاقي فيها ضيفه بايرن ميونخ الألماني وسط مخاوف جراء الغياب المحتمل للنجم كيليان مبابي.

ولم يشارك المهاجم المتألق مع الفريق في مباراته الماضية أمام موناكو في الدوري المحلي، والتي خسرها فريق المدرب كريستوف غالتيه بهدف لثلاثة يوم السبت الماضي.

ويواجه الباريسيون فترة صعبة نظراً لتردي النتائج وتراجع المستوى بشكل عام في ظل عدة إصابات مؤثرة ضربت صفوف الفريق.

هل سيشارك مبابي أمام بايرن ميونيخ؟

كشفت شبكة "جي إف إف إن" الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً انخرط في تدريبات باريس سان جيرمان اليوم الاثنين.

بدورها، نوهت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى مشاركة مبابي في التمرينات قبل يوم من اللقاء المرتقب أمام العملاق البافاري.

يذكر أن المدير الفني كريستوف غالتيه أكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ستبعده عن الملاعب 3 أسابيع وشدد على أنه لن يخاطر بإشراكه أمام بايرن ميونخ.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.