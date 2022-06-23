هل سيعود رونالدو إلى يوفنتوس؟

بعد موسم أول مخيب من الناحية الجماعية مع مانشستر يونايتد، تناقلت وسائل الإعلام تقاريراً تشير إلى إمكانية عودة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وفشل يونايتد في حجز مقعدٍ مؤهل لدوري أبطال أوروبا مما جعل النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يشكك في البقاء.

وقالت تقارير خلال الساعات الماضية أن جورجي مينديش وكيل أعمال "صاروخ ماديرا" عرض خدمات موكله على يوفي الذي لعب CR7 في صفوفه لثلاثة مواسم.

رونالدو مطالب بتخفيض أجوره

ومع أن يوفنتوس لا يمانع مبدئياً في إعادة الهداف البالغ من العمر 37 عاماً إلى صفوفه، إلا أن الصعوبات المالية قد تقف عائقاً أمام إتمام أي صفقة.

وسيضطر رونالدو للموافقة على تخفيض كبير في أجوره إذا ما أراد ارتداء قميص البيانكونيري مجدداً.

وربما يجد البرتغالي نفسه في تورينو مجدداً إلى جانب زميله الفرنسي بول بوغبا الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرجوع للبيانكونيري.

واحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي مما يعني تأهله للمشاركة في دوري الأبطال.

يذكر أن رونالدو سجل 24 هدفاً مع مانشستر يونايتد بجميع البطولات في موسم أنهاه الفريق في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.