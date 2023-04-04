هل سيعود مورينيو لتدريب تشيلسي؟

البوابة - أثار المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الشكوك حول مستقبله مع روما بالتلميح لإمكانية رحيله والانتقال للإشراف على تشيلسي.

وارتبط المدرب المخضرم بالعودة إلى البلوز عقب إقالة غراهام بوتر من منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني.

ومن ضمن المرشحين الآخرين لتولي المهمة برز اسما الفرنسي زين الدين زيدان والألماني يوليان ناغلسمان.

وسيشغل الإسباني برونو سالتور المهمة بصورة مؤقتة لحين اختيار مدير فني دائم.

ماذا قال مورينيو عن مستقبله؟

لدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام عن الموسم الأخير في العقد الذي يربطه بروما، رد البرتغالي: "لا أتحدث عن مستقبلي مع أصدقائي أو وسائل الإعلام.

"قال رئيس روما التنفيذي بييترو بيراردي قبل عدة أشهر أني سأستمر، هذا هو تفسيره للأوضاع، والأمر ينطبق على الصحفي (إيفان زاتزاروني)،

"من ناحية العقد، يتبقى موسم أخير لي فيه، لكن العقود ليست أهم شيء في بعض الأحيان."

يذكر أن مورينيو فاز مع الفريق الإيطالي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المنصرم، وما زال ينافس في نسخة الموسم الجاري من بطولة الدوري الأوروبي الذي بلغ فيه الدور ربع النهائي.