هل سيفوز صلاح بـ جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ؟

سيتم الكشف اليوم الخميس عن هوية الفائز بـ جائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال حفل جوائز كاف 2022 الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط بالمغرب.

ويتنافس على الجائزة النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول، وزميله السابق المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ السنغالي ساديو ماني، إضافة للسنغالي الآخر إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وتناقلت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية عن تسريبات تشير إلى فوز ماني بالجائزة، في ظل ظفره بلقب كأس أمم إفريقيا وقيادة منتخب بلاده للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 على حساب صلاح ومصر بالذات.

في المقابل، فاز "مو" بجائزة (PFA) لأفضل لاعب في الموسم في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية بعد الأولى عام 2018، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم المنصرم.

واحتل صلاح صدارة هدافي البريميير ليغ بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام.

المرشحون للفوز بـ جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

المصري محمد صلاح (ليفربول).

السنغالي ساديو ماني (ليفربول وبايرن ميونيخ).