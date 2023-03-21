هل سيلتحق مسعود أوزيل بكريستيانو رونالدو في الدوري السعودي؟

البوابة - تحدث وكيل الأعمال التركي إيركوت سوغوت عن موكله الألماني مسعود أوزيل وعن انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي.

ففي مقابلة حصرية مع موقع "ترايبل فوتبول"، تطرق وكيل الأعمال لصفقة رونالدو المفاجئة التي نقلته إلى النصر، ثم تطرق للحديث عن أوزيل وعن إمكانية رؤيته في الدوري السعودي مستقبلاً.

ماذا قال سوغوت عن رونالدو و أوزيل ؟

بدأ وكيل الأعمال بالحديث عن "الدون" حيث قال: "ما زال الوقت مبكراً للحكم على انتقاله.

"أعتقد أنه من الأفضل لنا الحديث عن هذه الصفقة بعد عامين أو ثلاثة بحيث نتطلع حينها على ما حققه من نتائج."

ويرى سوغوت أن الدوري السعودي يحتاج لجذب المزيد من النجوم العالميين والاستفادة من الزخم الذي أحدثه التعاقد مع رونالدو.

تطرق وكيل الأعمال بعدها للحديث عن أوزيل تركي الأصل الذي يلعب حالياً في صفوف اسطنبول باشاكشهير، والذي سبق له مزاملة رونالدو في ريال مدريد، حيث قال: "نعم بالتأكيد، وصل مسعود عروض عدة من دول في الشرق الأوسط.

"لكن الوقت لم يكن مناسباً للانتقال إلى أحدها.

"أراد البقاء واللعب في تركيا كونه يشعر بالسعادة هناك، فهو ينحدر من أصول تركية، ويتواجد حالياً في اسطنبول، كما أنه يحب المشجعين هناك.

"اختار الانتقال إلى تركيا والاستمتاع باسطنبول."