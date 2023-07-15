هل سيلعب ساديو ماني إلى جانب كريستيانو رونالدو في النصر؟

كثر الحديث خلال الساعات الأخيرة عن انتقال محتمل للنجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى النصر السعودي ومزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

يأتي هذا الحديث في ظل اجتماع ممثلي جناح بايرن ميونخ مع مسؤولي "العالمي" بحسب تقارير سعودية.

وعانى السنغالي البالغ من العمر 31 عاماً منذ وصوله ملعب آليانز آرينا صيف العام الماضي بعد 7 مواسم ناجحة قضاها في صفوف ليفربول.

لكن العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النصر والتي تمنعه من تسجيل أي تعاقدٍ جديد لحين تصفية المبالغ المترتبة عليه لصالح ليستر سيتي في صفقة أحمد موسى، قد تحول دون إتمام الصفقة.

ومع ذلك، يبدو أن مسؤولي النصر واثقون من حل المسألة على ما يبدو كونهم دخلوا في مفاوضات مع ماني وممثليه، إضافة لتعاقد النادي مؤخراً مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وهي صفقة لم يتم تسجيلها بعد للسبب ذاته.

وستكشف الأيام القادمة عما إذا كان النجم السنغالي سيلعب إلى جانب رونالدو في الدوري السعودي.