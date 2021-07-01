هل سينتقل المحمدي إلى دوري نجوم قطر؟

تلقى الدولي المصري أحمد المحمدي المحترف السابق في أستون فيلا، عروضاً من كبار أندية الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "مصراوي" أن بعض الأندية القطرية فتحت باب المفاوضات مع اللاعب خاصة أنه يتواجد في قطر حاليًا لتحليل مباريات يورو 2020.

ورحل النجم المصري عن أستون فيلا في الفترة الماضية، ليصبح انتقال صاحب الـ 33 عاماً لناديه الجديد سيكون حراً.

مسيرة طويلة لأحمد المحمدي في إنجلترا

مسيرة اللاعب المخضرم في الملاعب الإنجليزية بدأت منذ موسم (2010-2011) مع سندرلاند بانتقاله من إنبي.

ولعب النجم المصري خلال تواجده في إنجلترا مع كلٍ من سندرلاند ثم هال سيتي وأخيراً مع أستون فيلا الذي قاده للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي.

يذكر أن المحمدي شارك مع منتخب مصر في 88 مباراة دولية، كما حقق لقب كأس أمم إفريقيا في نسختي 2008 و2010.