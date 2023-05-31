هل سينتقل بنزيمة إلى الاتحاد السعودي؟

كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن الفرنسي كريم بنزيمة نجم وقائد ريال مدريد يدرس جدياً الموافقة على عرض الاتحاد السعودي المغري.

وأكد رومانو أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هو الطرف الذي تقدم بعرضٍ لضم الهداف الفرنسي المخضرم سيتقاضى بموجبه 100 مليون يورو سنويا لمدة موسمين.

وكشف الصحفي أن اللاعب تلقى العرض الأسبوع الماضي قبل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، علماً بأن الفرنسي وأسرته يدرسونه في الوقت الراهن للوقوف على إمكانية الموافقة عليه.

ريال مدريد ينتظر قرار بنزيمة

وتعلم إدارة النادي الملكي بالعرض وتتفهم موقف بنزيمة، لكنها مستعدة لتجديد عقده لموسم آخر بحيث يستمر في ملعب سانتياغو بيرنابيو حتى صيف عام 2024 على أقل تقدير.

يذكر أن الاتحاد اقتنص لقب دوري روشن السعودي بعد منافسة محتدمة مع النصر الذي يقوده زميل بنزيمة السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.