هل سينتقل ديفيد آلابا إلى ريال مدريد؟

كشف تقرير إسباني، عن دليل جديد على اقتراب ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ من الانتقال إلى ريال مدريد.

وأعلن النمساوي منذ شهرين رحيله عن بايرن تزامناً مع نهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن خطوته المقبلة ستكون ريال مدريد.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن آلابا يتواجد في مدريد منذ أول أمس، حيث استغل الفرصة لزيارة فالديبيباس (معقل تدريبات الميرينغي)، وكذلك البحث عن منزل يسكن فيه.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد تفوق على العديد من الأندية الكبرى التي أرادت الحصول على توقيع آلابا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديفيد آلابا سيكون أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، حيث سيتقاضى 12 مليون يورو سنوياً.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة. تأمل النمسا أن يحسم ديفيد آلابا مستقبله قبل انطلاق يورو 2020 لتجنب أن تلقي التكهنات بشأن خطوته التالية بظلالها على مبارياتها في المجموعة الثالثة.

وحسمت مسألة رحيل آلابا عن بطل الدوري الألماني قبل عدة أشهر بعدما تعثرت مفاوضات تمديد عقده في وقت سابق من الموسم، لكن هوية فريقه الجديد ما زالت في طي الكتمان قبل أسابيع من بداية مشوار النمسا في بطولة أوروبا ضد مقدونيا الشمالية في بوخارست في 13 يونيو.

وقال المدافع النمساوي بعد 12 عاماً مع بايرن ميونيخ بلغ فيها معدله 35 مباراة في الموسم مما يدل على ثبات مستواه في العديد من المراكز “يجب أن تترك منطقة الراحة الخاصة بك من أجل التطور”.

وجعله لويس فان خال أصغر لاعب لبايرن في الدوري الألماني في شباط 2010 وبعد ذلك تم تصنيفه كأفضل مدافع أعسر في العالم.

وعندما تولى بيب غوارديولا تدريب بايرن أشرك آلابا في قلب الدفاع.

وقال المدرب الإسباني: “بلا شك يمكنه أن يتحول إلى أحد أفضل المدافعين في العالم، لكن بالنسبة لمنتخب النمسا فهو يفضل اللعب في وسط الملعب".

فيما قال آلابا نفسه: “ما زلت أشعر برغبة هجومية في داخلي”.