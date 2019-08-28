هل سينتقل دييغو كوشتا إلى الدوري الإيطالي؟

لم يعد دييغو كوشتا الخيار الأساسي للمدرب دييغو سيميوني في هجوم أتلتيكو مدريد، لذلك قد يرحل عن الفريق ربما عن الدوري الإسباني بكامله.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن مستقبل مهاجم تشيلسي السابق قد يكون في نابولي، إذ سيكون مفاجأة الإدارة للجماهير والمدرب كارلو أنشيلوتي الذي طالما أبدى إعجابه بالدولي الإسباني.

ويسعى النادي الإيطالي لضم مهاجم يعزز به خط هجومه، وفيما يبدو الاسم الأقرب فيرناندو يورينتي برزت مؤخراً فرضية كوشتا والذي قد يكون ضربة الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفي.

العائق الأهم والوحيد أمام إتمام الصفقة هو الراتب الكبير لمهاجم منتخب إسبانيا السابق والبالغ 8.5 مليون يورو، والذي بالتأكيد لن يدفعه النادي الإيطالي خاصة بالأخذ بعين الاعتبار بلوغ اللاعب عامه الـ 30.

وأوضحت الصحيفة أن نابولي قد يدفع مثل هذا الراتب او أقل قليلاً لمهاجم إنتر ماورو إيكاردي بحال وافق على الانتقال، خاصة أنه أصغر من كوشتا ويعد بالتالي استثماراً للمستقبل.