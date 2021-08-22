هل سينتقل رونالدو إلى توتنهام؟

كشفت تقارير إيطالية مساء الأحد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتطلع للرحيل عن يوفنتوس قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الهداف المخضرم من المدير الفني ماسيميليانو آليغري البقاء على دكة البدلاء خلال لقاء يوفي الافتتاحي في الدوري المحلي أمام أودينيزي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وشارك النجم البالغ من العمر 36 عاماً بعد مرور ساعة من المباراة بديلاً لألفارو موراتا.

وكشف موقع "سبورت إيطاليا" أن رحلة الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات مع البيانكونيري قد وصلت لنهايتها وأن أحد الوجهات المحتملة قد تكون صوب توتنهام.

وارتبط اسم رونالدو مؤخراً بباريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

يذكر أن اللاعب دخل موسمه الأخير مع يوفنتوس الذي انتقل إليه عام 2018 قادماً من ريال مدريد.