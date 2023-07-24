هل سينتقل ساديو ماني إلى النصر السعودي؟

قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الاثنين أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ يدرس جدياً قبول عرض يتيح له الانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

وبات صاحب الـ 31 عاماً خارج حسابات توماس توخيل مدرب الفريق البافاري مما سيجبره على الرحيل عن ملعب آليانز آرينا بعد موسم مخيب لم يقدم خلاله الإضافة المطلوبة.

وتبدو الفرصة مهيأة أمام السنغالي للعب إلى جانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والبرازيلي أليكس تيليش والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في صفوف النصر.

ووصل ماني إلى بايرن العام الماضي بعد مسيرة استثنائية رفقة ليفربول، لكن نجمه خفت منذ انتقاله غير الموفق إلى ألمانيا ليصبح رحيله أمراً لا مفر منه هذا الصيف.

يذكر أن قيمة اللاعب تبلغ 25 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.