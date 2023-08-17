هل سينتقل سفيان أمرابط إلى ليفربول؟

سيتنافس ليفربول مع مانشستر يونايتد على توقيع النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا، بحسب تقارير إعلامية.

وتغيب صاحب الـ 26 عاماً عن تحضيرات الفيولا للموسم الجديد في ظل ارتباطه بالرحيل صوب يونايتد، إلا أن النادي الإنجليزي لم يتقدم بعرض رسمي لضمه بعد.

ودفع هذا التأخر مسؤولي الريدز للتحرك بغية اقتناص النجم المغربي الذي لفت الأنظار مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022، وفقاً لـ "أي دي سبورتفيلد" الهولندية.

ويتطلع ليفربول لضم أمرابط بعد بيع الإنجليزي جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الدوري السعودي.

أما مانشستر يونايتد، فعليه بيع بعض من لاعبيه قبل التحرك بشكلٍ جدي لضم لاعب خط وسط فيورنتينا الذي يتبقى على عقده الجاري موسم أخير.