هل سينتقل غابرييل جيزوس إلى ريال مدريد؟

قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن ريال مدريد مهتم جدياً بالحصول على توقيع النجم الدولي البرازيلي غابرييل جيزوس.

وكشفت الإذاعة أن أتلتيكو مدريد رفض فرصة التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً ليفتح المجال أمام غريمه الأزلي للتحرك من أجل إتمام الصفقة.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم جديد بعد الفشل في تأمين خدمات الهداف الفرنسي كيليان مبابي الذي وقع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

كما انتهى المطاف بالنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند في مانشستر سيتي ليصبح بيع جيزوس أمراً متوقعاً خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وستكون الفرصة مواتية أمام اللاعب لمزاملة مواطنيه فينيسيوس جونيور وكاسيميرو في الفريق الملكي.