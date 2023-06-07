هل سينتقل غوندوغان إلى الدوري السعودي؟

ربطت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء النجم الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

يأتي هذا التطور في ظل انتهاء العقد الذي يجمع نجم بوروسيا دورتموند السابق بسيتي بطل إنجلترا.

وقالت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية أن اللاعب لا يمانع الانتقال إلى آرسنال الذي يدربه الإسباني ميكيل آرتيتا، وهو تحرك يعني بقاءه في الدوري الإنجليزي.

لكن أي عرضٍ مغرٍ قادم من السعودية قد يدفع اللاعب ذي الأصول التركية لتغيير رأيه.

ويستمر دوري روشن السعودي في اجتذاب أبرز نجوم كرة القدم، بعد نجاح اتحاد جدة في استقطاب الأيقونة الفرنسية كريم بنزيمة، واقترابه من ضم مواطنه نغولو كانتي.