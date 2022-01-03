هل سينتقل لوكاكو للعمل مع كونتي في توتنهام؟

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو مرشح للرحيل عن تشيلسي صوب توتنهام للعمل مجدداً تحت إشراف المدرب أنتونيو كونتي.

وحظي المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بنجاحات كبيرة رفقة كونتي في إنتر ميلان قبل أن يحزم حقائبه ويعود إلى فريقه السابق تشيلسي الصيف المنصرم.

واستثمر النادي اللندني قرابة 97.5 مليون جنيه استرليني لإعادة اللاعب إلى ملعب ستامفورد بريدج في أغسطس الماضي.

لكن مقابلة لوكاكو التي صدرت قبل أيام والتي كشف فيها عن استيائه حالياً في تشيلسي دفعت المدرب توماس توخيل لاستبعاده من التشكيلة التي واجهت ليفربول أمس.

وقد يكون الانتقال إلى الجار والغريم اللندني أمراً مستبعداً نظراً للندية التاريخية بين الناديين، إلا أن استبعاد الهداف البلجيكي من قائمة البلوز قد يعني بداية النهاية بالنسبة لمسيرته مع أبطال أوروبا.