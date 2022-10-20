هل سينتقل نيمار إلى تشيلسي في 2023؟

أكدت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن تشيلسي يعتزم ضم النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان في عام 2023.

وعرض النادي الباريسي خدمات اللاعب صاحب الـ 30 عاماً على البلوز خلال سوق الانتقالات الصيف الماضي، لكن الأجور الضخمة التي يتقاضاها البرازيلي حالت دون إتمام التعاقد.

تشيلسي يتطلع لجلب نيمار مع بداية عام 2023

ومع رحيل المدير الفني الألماني توماس توخيل، باتت أنظار مسؤولي النادي اللندني موجهة من جديد صوب هداف سان جيرمان.

وأشارت إل بايس إلى أن تشيلسي مستعد لتغطية أجور اللاعب بأكملها والمقدرة بنحو 40 مليون يورو سنوياً حتى يحصل على خدماته مع بداية العام 2023.

يذكر أن عقد نجم برشلونة وسانتوس السابق مع باريس سان جيرمان يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025.