هل سينتقل هاري كين إلى بايرن ميونيخ؟

كشف الألماني أوليفر كان مدير بايرن ميونيخ عن إعجاب النادي الشديد بالنجم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول".

وارتبط اسم المهاجم صاحب الـ 28 عاماً بالعملاق البافاري في الآونة الأخيرة لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وكان يوليان ناغلسمان مدرب بايرن قد تحدث عن قائد سبيرز الأسبوع الماضي مما تسبب بإغضاب المدير الفني أنتونيو كونتي في النادي اللندني.

وعاد كان لفتح الموضوع أمس متسبباً بإشعال المسألة أكثر.

وقال الحارس السابق: "كل ما أستطيع قوله هو أن هاري كين لاعب استثنائي يرتبط بعقدٍ مع توتنهام."

ويمتد عقد المهاجم المتألق مع سبيرز حتى صيف عام 2024.