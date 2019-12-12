هل سيواجه صلاح غريمه راموس في دور الـ 16 من دوري الأبطال؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إجراء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الاثنين القادم، في مدينة نيون السويسرية، فيما يشير نظام القرعة إلى صدام محتمل بين ليفربول وريال مدريد، ومواجهة ممكنة بين محمد صلاح وسيرخيو راموس.

واختتمت مواجهات دور المجموعات، مساء الأربعاء، ليتأكد تأهل متصدري المجموعات: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، لايبتزيغ (ألمانيا)، فالنسيا (إسبانيا).

فيما جاءت أندية المركز الثاني كالتالي: ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام (إنجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد، نابولي (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليون (فرنسا)، تشيلسي (إنجلترا).

ويعتمد نظام القرعة على تقسيم الأندية المتأهلة إلى وعائين، الأول يضم أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، فيما يضم الثاني أصحاب المركز الثاني، ولا يمكن لفريق أن يلعب مع منافسه في مرحلة المجموعة، كما لا يسمح بمواجهة أندية بلده، ويلعب متصدر المجموعة مباراة الذهاب خارج الأرض، والعودة على أرضه.

هكذا، سيتجنب ليفربول فريق نابولي باعتبار أنه كان منافسه في دور المجموعات، كما سيتجنب الأندية الإنجليزية من أصحاب المركز الثاني، أي توتنهام وتشيلسي.

وبهذا تكون هناك 5 خيارات أمام ليفربول في دور الـ 16، أبرزها ريال مدريد، إضافة إلى أتالانتا وبوروسيا دورتموند وليون وأتلتيكو مدريد.