هل عرض غوارديولا على نيمار القدوم إلى مانشستر سيتي؟

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تواصل مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

ويمر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بفترة حرجة نظراً لإصابته وتراجع مستواه مما جعله عرضة للانتقادات وصافرات الاستهجان من قبل أنصار النادي الباريسي.

ووصل الأمر ببعض المشجعين "الأولتراس" للإحاطة بمنزل البرازيلي تعبيراً عن غضبهم الشديد من مردوده المتواضع.

ماذا قال غوارديولا لـ نيمار ؟

وكشفت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن "بيب" اتصل بنيمار للاستعلام عن وضعه الحالي ومشاريعه.

وشددت الجريدة على عدم وجود عرضٍ رسمي من مانشستر سيتي لضم المهاجم البرازيلي، كما اختتمت مشيرة إلى أن انتقاله إلى إنجلترا بشكلٍ عام مستبعد كونه يرى أن أسلوب لعبه لا يتناسب مع الدوري الإنجليزي.

يذكر أن عقد هداف برشلونة السابق مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2025، ومن المتوقع أن يوافق النادي الباريسي على بيعه بحال وصول عرض مناسب خلال الصيف.