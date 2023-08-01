هل فشل بايرن ميونخ في ضم هاري كين؟

قرر النجم هاري كين الاستمرار مع توتنهام هوتسبير بحال فشل بايرن ميونخ في ضمه قبل بدء الموسم الجديد من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024، وفقاً لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

ويلاقي سبيرز خصمه برينتفورد في افتتاحية البريميير ليغ في الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويرى المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً أنه سيكون من غير العدل ترك توتنهام بعد انطلاق الموسم.

وسيستمر قائد منتخب إنجلترا مع الفريق اللندني بحال عدم نجاح بايرن في ضمه، علماً بأن سوق الانتقالات سيغلق أبوابه في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

في الوقت ذاته، لم يحدد توتنهام مهلة معينة للموافقة على العروض المقدمة لشراء اللاعب، الذي يرفض التخلي عنه بأقل من 100 مليون جنيه استرليني رغم تبقي موسم وحيد على عقده.

وقالت الصحيفة أن بايرن سيقدم عرضاً محسناً بقيمة 85 مليون جنيه، إلا أنه من المتوقع أن يتم رفضه كما هو الحال مع العروض السابقة التي وصلت سبيرز.

وإذا بقي كين مع توتنهام، أشارت الجريدة إلى أنه سيوقع على عقد جديد على الأغلب من شأنه أن يبقيه مع الفريق لفترة إضافية.