هل قرر مورينيو الرحيل عن روما والرجوع إلى ريال مدريد؟

ألمح المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى إمكانية رحيله عن روما إذا ما فاز معه بلقب الدوري الأوروبي غداً الأربعاء.

وسئل "ذا سبيشل ون" عشية النهائي عما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه في إشارة إلى فوزه مع إنتر ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 وانتقاله بعدها للإشراف على ريال مدريد.

يتزامن هذا السؤال مع تقارير تناقلتها وسائل الإعلام حول إمكانية رجوع البرتغالي إلى النادي المدريدي الذي سبق أن أشرف عليه ما بين عامي 2010 و2013.

تأتي هذه الافتراضات نظراً للضغوطات التي يواجهها مدرب ريال الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر والبطل.

علاوة على الخروج المذل من نصف نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي.

بماذا رد مورينيو على وسائل الإعلام؟

ومع أن مورينيو رفض الإجابة على سؤال الصحفيين، إلا أنه أشار إلى تحدثه مع لورينزو بيليغريني قائد روما الذي سأله نفس السؤال.

وشرح البرتغالي: "تحدثت إلى قائد الفريق (بيليغريني) قبل قدومنا إلى هنا، وسألني نفس السؤال، لن أخبركم لأن المحادثة كانت بيني وبين لاعبي.

"الفرق كبير بين ما حصل في السابق والوضع الحالي، لأني كنت متفقاً على الانتقال إلى ريال مدريد في ذلك الوقت مع أني لم أوقع على العقد حينها.

"في الوقت الحالي، لم أتواصل مع أي نادٍ، وبالتالي الوضع مختلف كلياً."

"ما يهم حالياً هو نهائي الدوري الأوروبي، خصمنا إشبيلية يتمتع بتاريخ مذهل في هذه البطولة."