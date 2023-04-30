هل قرر ميسي الرجوع إلى برشلونة فعلياً؟

البوابة - ظهر الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي بصورة متواضعة للغاية خلال المباراة التي سقط فيها باريس سان جيرمان على أرضه أمام لوريان بنتيجة 1-3 اليوم الأحد ضمن الدوري الفرنسي.

وعلى غرار "ليو" سقط الباريسيون للمرة الثالثة خلال آخر 4 مباريات خاضوها على ملعبهم.

وبدا الأرجنتيني خارج التغطية طوال التسعين دقيقة على أرضية ملعب بارك دي برانس ولمس الكرة في مناسبات قليلة وظهر كأنه لا يبالي بما يحصل حوله.

وتبادرت إلى الأذهان سريعاً فكرة رجوع ميسي إلى برشلونة الذي يغازله باستمرار على أمل إرجاعه إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

وظهر الأرجنتيني بصورة مميزة رفقة منتخب بلاده الذي قاده للفوز بمونديال قطر نهاية العام الماضي، إلا أن أداؤه على مستوى النادي لم يرتق للمستويات المطلوبة.

جماهير باريس سان جيرمان محبطة من مردود ميسي

اعتاد جماهير سان جيرمان خلال الأسابيع الماضية على رؤية مستويات هزيلة من الأسطورة الأرجنتينية، إذ أن صاحب الـ 35 عاماً لم يقدم ما يذكر هذا الموسم على صعيد النادي مما يشير أكثر إلى اقتراب رحيله عن العاصمة الفرنسية.

في الجهة المقابلة، يتحتم على برشلونة إيجاد حل سريع للمشاكل المالية العسيرة التي يعاني منها إذا ما أراد فعلياً رؤية الهداف المخضرم يرتدي قميصه الموسم المقبل.