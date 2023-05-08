هل وافق ليونيل ميسي على عرض الهلال؟

البوابة - اختلفت وسائل الإعلام حول حقيقة موافقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان على الانتقال إلى الهلال السعودي بعد نهاية الموسم الجاري من عدمها.

وسيصل الاتفاق الذي يربط "ليو" بـ "بي إس جي" نهايته بحلول الثلاثين من يونيو القادم.

وأدى سفر صاحب الـ 35 عاماً إلى السعودية دون موافقة الإدارة الباريسية إلى اشتعال أزمة ستدفعه للتفكير جلياً بمسألة التجديد.

هل سيرتدي ميسي قميص الهلال؟

وكشف برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني أن ميسي وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.

وسيعمل الهلاليون على استقطاب نجمي برشلونة المخضرمين سيرجيو بوسكيتس وجوردي آلبا لمدة موسمين مبدئياً بحسب البرنامج.

في الوقت نفسه، نفى مقربون من الأرجنتيني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما تم تناقله حول وجود اتفاق بين اللاعب وبين أحد أندية الشرق الأوسط.

وسينتظر نجم برشلونة السابق انتهاء الموسم الجاري وفقاً للجريدة الصادرة من كتالونيا حتى يتخذ قراراً حول مستقبله.