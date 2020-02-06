هل وضع ميسي قدماً خارج برشلونة؟

سيتعين على الأندية الكبرى في أوروبا التمسك الآن بأمل التعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد أن ورط نفسه في خلاف قوي مع إدارة برشلونة.

وفاجأ ميسي العالم بتوجيه رسالة قوية لإيريك آبيدال المدير الرياضي للبارسا، رداً على ما قاله الأخير حول كون اللاعبين يتحملون مسؤولية رحيل المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ووسط مخاوف جمهور برشلونة على نتيجة الموسم النهائية بسبب حالة الفوضى الحالية، امتدت مخاوف البعض لأبعد من ذلك، حيث يعتقد أن هذه الزوبعة قد تؤدي إلى رحيل ميسي عن النادي.

وقال لوبو كاراسكو نجم برشلونة السابق والمحلل ببرنامج "إل تشيرنغيتو" الرياضي الأشهر في إسبانيا "لأول مرة أشعر بأن ميسي وضع قدماً خارج برشلونة.

"لم يسبق لي التفكير في أن ميسي قد يغادر، هذا أمر مفزع بالنسبة لي، ربما لن أشاهد مباريات لكرة القدم إذا حدث ذلك، هذا أسوأ خبر على الإطلاق".

وعبر الهداف الأرجنتيني كثيراً عن رغبته في الاعتزال في برشلونة، لكنه ربط ذلك مؤخراً بالشعور بالسعادة وباستمرار النادي في تحقيق الألقاب.

وأدرك الجميع وجود بند في عقد ميسي يسمح له بالرحيل مجاناً نهاية كل موسم بدءاً من العام الجاري، وستسيل الأزمة الأخيرة لعاب أندية بحجم مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقد يحاول البارسا ترضية ميسي بإقالة آبيدال من منصبه، لكن ليس معروفاً إن كان هذا القرار سيشجع "ليو" على التمسك بوعده بالبقاء للأبد في النادي.