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هل يتدخل راعي إنتر لتمويل صفقة ميسي؟

منشور 08 تمّوز / يوليو 2020 - 01:53
أنباء عن إمكانية انتقال ميسي لإنتر ميلان
أنباء عن إمكانية انتقال ميسي لإنتر ميلان

أفادت تقارير أن إنتر قد يتجه لضم النجم ليونيل ميسي من برشلونة بمساعدة من شركة "بيريلي" الراعية له.

جاء هذا في الوقت الذي خرج فيه ماركو ترونكيتي رئيس شركة تصنيع الإطارات الشهيرة وقال لصحيفة "ميرور" البريطانية: "بكل صدق، من الصعب أن نستثمر في الرياضة أكثر مما نقوم به في الوقت الحالي، نضخ الكثير من الاستثمارات في فورميولا ون وكأس أميركا وفي إنتر بالفعل".

يذكر أن هذه الشائعات انطلقت بمجرد ورود أنباء عن إمكانية رحيل "ليو" عن برشلونة بسبب اختلافات بين اللاعب والإدارة.

Via SyndiGate.info


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