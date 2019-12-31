هل يجدد رونالدو عقده مع يوفنتوس؟

تحدثت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية المقربة من يوفنتوس، عن عزم إدارة البيانكونيري تجديد عقد النجم كريستيانو رونالدو لفترة طويلة.

ويرتبط البرتغالي بعقد مع يوفي يمتد حتى 2022، إلا أن ما قدمه بقميص فريق السيدة العجوزة حتى الآن يرجح إمكانية استمراره لفترة أطول.

ووفقاً للتقارير، فإن فكرة تجديد العقد تدور حالياً في ذهن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للنادي، والذي يؤمن أن الوفاء ببعض الشروط، فإن التعاقد حينها سيُجدد من تلقاء نفسه.

انضم رونالدو إلى يوفي العام الماضي قادمًا من ريال مدريد، وقد حقق لقب الدوري الإيطالي مع كتيبة المدرب السابق ماسيميليانو أليجري، ولا يزال يحلم بمعانقة دوري أبطال أوروبا كحال كل جماهير يوفنتوس.

وما يزيد من احتمالية استمرار صاحب الـ34 عاماً لمدة طويلة في آليانز ستاديوم هو ما قاله جورجي مينديش، وكيله، والذي أكد أن رونالدو قد يعتزل في يوفنتوس إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.

وأحرز البرتغالي 31 هدفاً خلال 45 ظهور في السيري آ، وقد توج بجائزة اللاعب الأفضل في إيطاليا عن العام الماضي، بينما عجز عن تحقيق جائزتي الأفضل في أوروبا والكرة الذهبية اللتين خسرهما لصالح ليونيل ميسي.

يذكر أن رونالدو يتعرض لبعض الانتقادات هذا الموسم جراء انخفاض مستواه إلى حد ما، وقد زادت حدة الانتقادات مع خسارة يوفنتوس للقب كأس السوبر الإيطالي على يد لاتسيو.