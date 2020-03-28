هل يحسم برشلونة صفقة رويز؟

دخل ليفربول سباق التعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط نابولي مع وجود منافسة شرسة مع كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المتوقع ألا يقل سعره عن 100 مليون يورو.

ويعتبر الدولي الإسباني أحد أبرز الأسماء خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، في ظل صراع كبار الأندية الأوروبية على ضمه، بعد أن قدم مستويات متميزة رفقة نادي الجنوب الإيطالي.

ودون شك، سيمثل رويز إضافة هائلة للفريق الذي سينضم له، لا سيما أنه ما زال صغيراً في السن، ويجيد اللعب في أكثر من مركز من مراكز وسط الملعب.

وقد تمكن رويز من تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى مع نابولي في جميع البطولات هذا الموسم.