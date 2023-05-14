هل يشارك كامافينجا في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي؟ أنشيلوتي يجيب

البوابة – يعتقد مدرب ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي أن النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا من المفترض أن يكون جاهزًا لموقعة الأربعاء أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان كامافينجا قد عاد إلى مركزه الطبيعي في وسط الملعب يوم أمس خلال مباراة الريال الي انتهت بالفوز 1-0 على خيتافي في الدوري الإسباني، إلّا أنه اضطر لمغادرة الملعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

أنشيلوتي يوضح إمكانية مشاركة كامافينجا في لقاء الإياب أمام مانشستر سيتي

سادت حالة من الإحباط بين مشجعي الميرنغي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد أن تعرض كامافينجا لإصابة ليست سهلة وهذا قبل أيام قليلة من موقعة إياب نصف النهائي في دوري الأبطال.

ومع ذلك، أكد أنشيلوتي بكل ثقة في تصريحات صحفية بحسب موقع "90Min" أن اللاعب الفرنسي لم يتعرض لإصابة خطيرة، وقال: "إنه كدمة خفيفة فقط، كامافينجا تمت إراحته وسيكون بخير، نعم يوجد لديه التواء بالركبة ولكن بشكل عام ليس بالأمر الخطير، سيحتاج للراحة فقط مثله مثل بقية اللاعبين".

وكان مدرب الملكي قد أراح العديد من الأسماء أمام خيتافي يوم أمس استعدادًا لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، وأبرز هذه الأسماء كريم بنزيما، فيني جونيور، ورودريغو، فيما شارك في التشكيلة الأساسية إيدين هازرد.