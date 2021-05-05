هل يقدر ناغلسمان على تغيير هوية بايرن ميونيخ؟

بدأ يوليان ناغلسمان مدرب لايبتزيغ التخطيط مع إدارة بايرن ميونخ للموسم القادم، تمهيداً لوصوله إلى ملعب آليانز آرينا بداية من يوليو.

ووقع النادي الألماني مع صاحب الـ 33 عاماً لمدة 5 مواسم لخلافة هانزي فليك، بعدما طلب الأخير الرحيل مبكراً قبل نهاية الموسم.

وقالت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” أن ناغلسمان يريد إبرام صفقات جديدة لجعل الفريق أكثر مرونة الموسم القادم، نظراً لرغبته في اللعب بـ 5 لاعبين في خط الدفاع، رغم اعتياد فليك على طريقة (4 – 2 – 3 – 1).

تكمن المشكلة في عدم توفر الكثير من الخيارات في الخط الخلفي بقائمة بايرن الحالية، لتتناسب مع هذا الأسلوب، مما دفع ناغلسمان للبحث في سوق الانتقالات عن خيارات يعزز بها الفريق.

ويملك بايرن في الجبهة اليمنى بينجامان بافار، لكن بديله بونا سار لم يقنع الجهاز الفني الحالي بمستواه منذ انضمامه إلى النادي الصيف الماضي، مما يجبر ناغلسمان على البحث عن خيارات أخرى.

وعلى الجهة اليسرى، هناك ألفونسو ديفيس ولوكاس هيرنانديز، الذي يستطيع شغل مركز الظهير الأيسر وكذلك اللعب في قلب الدفاع، سواء في خط دفاع رباعي أو خماسي.

وأشارت الشبكة إلى وجود 3 خيارات أمام المدرب الألماني لتعزيز الخط الخلفي، في ظل عدم الاقتناع بمستوى سار.

ويأتي بورنا سوسا ظهير شتوتغارت على رأس الأهداف المرصودة من بايرن، حيث يبلغ سعره حوالي 7 ملايين يورو.

أما الخيار الثاني فيتمثل في إيمرسون رويال، المعار من برشلونة إلى ريال بيتيس، لكن قيمته السوقية تبلغ حوالي 18 مليون يورو.

ويأتي بيدرو بورو، المعار من مانشستر سيتي إلى سبورتينغ لشبونة ضمن قائمة خيارات بايرن، ويبلغ سعره نحو 12 مليون يورو.

ورصد النادي أحد المواهب الإنجليزية الشابة على أمل ضمه في أقرب فرصة ممكنة.

ونقلت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” عن تقارير إنجليزية اهتمام البافاري بكارني تشوكويميكا، لاعب أستون فيلا، البالغ من العمر 17 عاماً.

وأشارت إلى تصدر بايرن سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، رغم اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول وتورينو بضمه.

وتتشابه خصائص تشوكويميكا مع مواطنه جودي بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة مع الفريق الأول للفيلانز حتى الآن.

وظهر لاعب منتخب إنجلترا تحت 18 عاماً مع شباب أستون فيلا في 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وحيداً.

ويذكر أن الإنجليزي وقع على عقد احترافي في أكتوبر الماضي مع الفيلانز حتى صيف 2023.

في المقابل، بات مصير النجم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن مجهولاً مع نهاية الموسم الحالي، في ظل الأنباء التي تفيد بإمكانية رحيله عن ناديه.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية أن بيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي يستعد للتفاوض مع مسؤولي النادي من أجل رحيل موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضم صاحب الـ 32 عاماً الذي يقدر سعره حالياً بحوالي 60 مليون يورو.

ويستهدف وكيل الدولي البولندي نقل لاعبه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، التي لن تجد مشكلة في تلبية متطلباته المادية وراتبه المرتفع.

وسبق لوكيل ليفاندوفسكي محاولة إقناع إدارة النادي البافاري بالسماح للمهاجم المخضرم بمغادرة ملعب آليانز آرينا مرتين، عامي 2018 و2019، لكن طلبه قوبل بالرفض التام قبل أن يمدد اللاعب عقده حتى صيف 2023.

وتبقى هناك 3 خيارات أمام أفضل لاعب في العالم خلال الفترة المقبلة، أولها التوقيع على عقد جديد وإنهاء مسيرته في بافاريا، أو الانتظار حتى نهاية عقده والرحيل مجاناً.

وهناك خيار ثالث يتطلع إليه وكيل الأعمال، ألا وهو فتح خطوط اتصال مع مسؤولي بايرن لإقناعهم بالسماح لموكله بالرحيل هذا الصيف.