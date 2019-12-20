هل سيلحق كوليبالي المصاب بمواجهة نابولي وبرشلونة؟

تعرض نجم دفاع نابولي كاليدو كوليبالي لإصابة قوية خلال الهزيمة 1-2 من بارما في آخر مباراة للفريق بالدوري الإيطالي، مما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة برشلونة المرتقبة في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبعد سحب قرعة البطولة الأوروبية الأسبوع الماضي اتجهت الأنظار نحو السنغالي المصنف ضمن أفضل مدافعي العالم حالياً، إلى جانب فيرجيل فان دايك نجم ليفربول، إذ أنه سيخوض تحدياً مثيراً أمام ليونيل ميسي، أسطورة البارسا، في فبراير القادم.

لكن نابولي طمأن جمهوره، بعدما نقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن مصادر في النادي بأن كوليبالي سيغيب عن الملاعب لشهر واحد بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، مما يعني عودته قبل وقت كاف من مواجهة العملاق الكتالوني.

وسيغيب كوليبالي عن مباريات مهمة هذا العام أمام ساسوولو وإنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي، إلى جانب مواجهة بيروجيا فريقه السابق في كأس إيطاليا مطلع 2020.

وتشكل الإصابة صدمة ثانية لمدرب نابولي الجديد جينارو غاتوزو، الذي تعرض الفريق للهزيمة في أول مباراة له بعد خلافة كارلو أنشيلوتي.