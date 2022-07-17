هل ينتقل نيمار إلى مانشستر سيتي ؟

أجاب نايدم أونوا مدافع مانشستر سيتي السابق ومحلل شبكة "إي إس بي إن" الأميركية حالياً على سؤال تناقلته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

فبعد التقارير التي تحدثت عن عدم ممانعة باريس سان جيرمان فكرة بيع نجمه البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف، خرج أونوا مقدماً النصيحة لناديه السابق.

ويرى المدافع المعتزل أن الأجور الضخمة التي يحصل عليها المهاجم البرازيلي (43 مليون يورو سنوياً بدون المكافآت) تجعل فكرة التعاقد معه معقدة لأي نادٍ بغض النظر عن قوته الاقتصادية.

ولم ينجح نيمار في ترك بصمته مع الباريسيين رغم مراهنة النادي الفرنسي عليه ودفع 222 مليون يورو لاستقطابه من برشلونة في عام 2017.

وسجل البرازيلي 100 هدف في 144 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات وساهم في فوزه بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات.

لكن حلم الإدارة القطرية برفع كأس دوري أبطال أوروبا لم يتحقق حتى الآن نظراً لعجز نجوم الفريق مثل نيمار على تقديم الإضافة المطلوبة إما بسبب المستوى المتذبذب أو الغياب في المراحل الحاسمة من الموسم بداعي الإصابة.

ولا يشكك أونوا بموهبة نيمار وقدراته، إلا أنه يرى أن مانشستر سيتي لا يحتاجه حالياً، كما أن المركز الذي يلعب فيه على الرواق الأيسر مشغول حالياً من قبل جاك غريليش وفيل فودين.