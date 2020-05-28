هندرسون سيفتقد جمهور ليفربول

يرى قائد ليفربول، جوردان هندرسون أن اللعب على ملعب آنفيلد الحالي والفوز بلقب الدوري الإنجليزي بدون حضور الجمهور سيكون أمراً «غريباً جداً».

ويحتاج ليفربول - الذي كان يتصدر ترتيب البطولة عند تعليقها منتصف مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي - إلى انتصارين فقط من مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوّج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وعادت الأندية إلى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة، لكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، في انتظار العودة المحتملة للمنافسات في يونيو المقبل.

ويستعد هندرسون لتجربة مختلفة هذه المرة عن التي عاشها في يونيو الماضي، عندما رفع كأس دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين نظيفين على الخصم المحلي توتنهام في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد أمام حشد غفير من المشجعين.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «بالطبع سيكون الأمر مختلفاً، لأنه إذا فزتَ بأي كأس وتسلمتها من دون حضور أي مشجع هناك، سيكون الأمر غريباً جداً».

واعتبر لاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 29 عاماً أن السباق على اللقب لم ينتهِ بعد و«لا يزال لدينا عمل نقوم به وما زلنا بحاجة لأن نقدم مستوى عالياً حتى نهاية الموسم، لأننا نريد أن نختتمه بأقصى ما نستطيع حتى نؤكد أنه كان موسماً كاملاً».

وأمل هندرسون الذي كان محورياً في نهضة ليفربول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، في أن يكون هناك احتفال باللقب مع المشجعين داخل آنفيلد في المستقبل إذا أنهوا المهمة، وهو ما يبدو أمراً مؤكداً.

وأضاف «سواء فزنا بها أو أي شيء، (تلقي) الكأس والمشجعين غير موجودين. عليك فقط التعامل مع الأمر عندما يحصل نأمل حصول ذلك (الفوز باللقب). ما زلنا في وضع جيد جداً».

وتابع «سيعني ذلك أننا فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز وسنكون جميعاً سعداء جداً، لكن سيكون علينا التطلع إلى المستقبل - وأنه عند السماح للمشجعين بالعودة إلى الملعب، أنا متأكد من أننا سنحتفل سوياً بطريقة ما».

وأكد المدير التنفيذي للدوري الممتاز، ريتشارد ماسترز، في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيتم السماح لليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور، موضحاً «إذا كان ذلك ممكناً (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذي قاموا به».

وأضاف «وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية».