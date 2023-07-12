هندرسون يتجاهل الاتفاق خوفاً من ضياع فرصة المشاركة في يورو 2024

كشفت شبكة "سي بي إس سبورتس" أن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون رفض العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي الذي يدربه مواطنه ستيفن جيرارد.

ويخشى لاعب خط الوسط من أن انتقاله للاحتراف في الدوري السعودي سيقلل من فرص مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.

ويبقى صاحب الـ 33 عاماً عنصراً مهماً في تشكيلة ليفربول تحت إشراف المدير الفني الألماني يورغن كلوب، علماً بأن عقده الجاري مع الريدز يستمر حتى صيف عام 2025.

وكان جيرارد يمني النفس في العمل مجدداً مع هندرسون الذي لعب إلى جانبه في 142 مباراة مع ليفربول ومنتخب إنجلترا في السابق.

وبالتالي، من المفترض أن يشارك لاعب خط الوسط المخضرم في فترة الريدز الاستعدادية للموسم الجديد.