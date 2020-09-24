هندرسون ينافس دي خيا في مانشستر يونايتد

يواصل دين هندرسون سعيه نحو انتزاع مركز الحارس الأساسي في مانشستر يونايتد من دافيد دي خيا، بالتألق وإنقاذ فرص خطيرة في فوز ناديه 3–0 على لوتون تاون، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان هندرسون ضمن 10 تغييرات في التشكيلة الأساسية ليونايتد، عقب الخسارة 3–1 أمام كريستال بالاس، السبت الماضي، في أول مباراة للفريق بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق في إنقاذ محاولة من توم لوكير، بعدما دخل يونايتد آخر 10 دقائق متقدماً 1–0 فقط، بفضل هدف خوان ماتا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وأبعد هندرسون، الذي التحق بيونايتد قادماً من كارلايل يونايتد وعمره 14 عاماً، الكرة ليحافظ على تقدم ناديه وقبل ضمان الانتصار بهدفي ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد: “هذا الدور الذي من المرجح أن يؤديه حراسنا، بالتصدي للكرات عند الحاجة، وفعل دافيد (دي خيا) ذلك لسنوات وفعله دين”.

وأضاف ماتا بعد انتهاء المباراة “هذه لقطة مهمة جداً لأن النتيجة كانت 1–0”.

وكتب هندرسون على تويتر: “حلمت بذلك طوال حياتي، هذا إحساس لا يصدق بأن أخوض مباراتي الأولى مع النادي الذي أحبه! حافظت على شباكي نظيفة والأهم حققنا الفوز”.

وأكد هندرسون أنه سيكون منافساً قوياً للحارس دي خيا الذي تعرض لانتقادات حادة هذا العام، لكنه في الواقع ظهر بشكل قوي في المرحلة الماضية أمام بالاس في أولد ترافورد.

وسيلعب مانشستر يونايتد في الدور الرابع للكأس، مع برايتون آند هوف آلبيون أو بريستون نورث إند.

يبدو أن سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيكون في حيرة كبيرة بشأن الحارس الأساسي الذي سيعتمد عليه في الموسم الجديد.

وعاد هندرسون مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، عقب فترة إعارة لمدة موسمين قضاها في شيفيلد يونايتد.

وجدد هندرسون عقده مع يونايتد حتى صيف 2025، وشارك كذلك في لقاء فريقه الودي السبت أمام أستون فيلا.

وقال سولشاير، في تصريحات: “هناك بعض الإيجابيات من المباراة، أعتقد أن هندرسون أظهر قدراته وأنه يمكنه أن يكون حارس مانشستر يونايتد الأمثل.

“أعتقد أن دوني فان دي بيك قدم إضافة أكبر لنا في الملعب، إنه لاعب قادر على استغلال المساحة ويخلق الفرص لنفسه مع حركيته الكبيرة، كنت سعيداً جداً بأدائه”.

وتواجد هندرسون في قائمة منتخب إنجلترا الأخيرة، ومن غير المنتظر خروجه لإعارة جديدة بعيداً عن أولد ترافورد، على الرغم من اهتمام 7 أندية من البريميير ليغ بالظفر بخدماته، وسيسمح له بمنافسة الحارس الإسباني.

وقال هندرسون بعد التوقيع على عقده الجديد: “حراسة المرمى في مانشستر يونايتد ممتازة، هناك 3 حراس من أعلى المستويات، حققوا الكثير وأتطلع إلى العمل مع المجموعة”.

وأضاف: “الإيمان الذي أظهره المدرب والنادي تجاهي بهذا العقد يعني الكثير لي، وسأواصل تقدمي كحارس مرمى، سأقدم كل شيء للتطور يومياً، حتى يمكنني لعب أكبر عدد ممكن من المباريات مع هذا النادي العظيم، أتطلع الآن إلى الانضمام إلى قائمة إنجلترا وبعدها التحضير للموسم المقبل”.