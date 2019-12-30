هنري أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن إدارة برشلونة تفكر في تييري هنري لخلافة إيرنيستو فالفيردي المدرب الحالي للفريق.

وترى الإدارة أن الفرنسي مناسب لمنصب المدير الفني نظراً لمعرفته بالعديد من اللاعبين داخل البارسا ولإلمامه بطريقة اللعب المثالية منذ عمله في برشلونة تحت إشراف المدرب الأسبق بيب غوارديولا.

ويعد هنري مقرباً لمواطنه المدير الرياضي إيريك ابيدال، بالإضافة لوجود العديد من النجوم الفرنسيين في الفريق مثل عثمان ديمبيلي وأنتوان غريزمان وكليمون لونغليه وسامويل أومتيتي وغيرهم.

كما يرتبط هنري بعلاقة جيدة مع رئيس النادي الحالي جوسيب ماريا بارتوميو مما قد يجعل المفاوضات سلسة بين الطرفين.

يذكر أن عقد فالفيردي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يحتوي بنداً يسمح له بالاستمرار لموسم إضافي.