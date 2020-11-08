هنري: استمتعوا بأداء ميسي قبل اعتزاله

دافع تييري هنري نجم آرسنال وبرشلونة السابق ومدرب مونتريال إيمباكت عن ليونيل ميسي قائد البارسا الحالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأسطورة الفرنسية وأكد خلالها أن الانتقادات التي يتم توجيهها لميسي غير منطقية بالنسبة له.

وقال هنري: "لا أفهم سبب التشكيك برغبة ميسي في لعب كرة القدم، هذا أكثر ما يزعجني في الأمر.

"في بعض الأحيان كان الخصم يدفع الكرة تجاهي وكنت أستمر في السير مبتعداً، ليس لأني لا أرغب في اللعب لكن لأني تعبت.

"كنت أشعر أحياناً أني لا أريد أن أحاول ولم يكن عقلي حاضراً، هذه الأمور تحدث".

وأكمل: "كيف يمكنكم أن تشككوا في رغبة ليونيل ميسي حقاً؟ الأمر بالنسبة لي سخيف للغاية، ربما يستطيع التحسن لكن التشكيك في رغبته؟ حقا؟"

وأنهى تصريحاته: "ليونيل متوحش بالصناعة والتمرير، انسوا الأمر، قد استمر في الحديث عنه طوال اليوم، الأمر بسيط بالنسبة لي، استمتعوا بميسي طالما كان متواجداً وتوقفوا عن التذمر بشأن أمور لا يقوم بها، لو كان هناك من يستحق العفو في أي وقت فهو الشخص المناسب".

يذكر أن ميسي بدأ لقاء برشلونة أمس أمام ريال بيتيس من على مقاعد الاحتياط وحل بديلاً وقدم مستويات مميزة حيث ساهم في صناعة الهدف الثاني فيما سجل الهدفين الثالث والرابع.