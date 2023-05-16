هنري: حين أنظر إلى ميسي.. أرى برشلونة

ربط النجم الفرنسي السابق تييري هنري رؤية زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي ببرشلونة، واعترف بأنه يتوقع رجوع "ليو" إلى ملعب كامب ناو الموسم القادم.

وكثرت الشائعات والأقاويل حول مستقبل "البرغوث" مع اقتراب العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان إلى نهايته هذا الصيف.

ويحلم البارسا ومسؤولوه بعودة هداف النادي التاريخي إلى إقليم كتالونيا بعد موسمين عاديين قضاهما في فرنسا.

وأصبح الأرجنتيني مؤخراً عرضة لصيحات وصافرات الاستهجان من قبل مشجعي باريس سان جيرمان المستاءة من مردود الفريق ونتائجه رغم اكتظاظ صفوفه بالنجوم.

ماذا قال هنري عن عودة ميسي المحتملة إلى برشلونة؟

أكد الفرنسي الذي لعب إلى جانب "ليو" لثلاثة مواسم في الفريق الكتالوني في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "اتفهم صافرات الاستهجان التي تعرض لها لكني لا اتقبلها، يقول البعض أنه يستحقها، لكن مشكلة باريس سان جيرمان لا تتمثل بميسي.

"بالنسبة لي، ساعدني ليو على الفوز بالألقاب التي سعيت للفوز فيها لفترة طويلة.

"أتمنى أن يعود للبارسا، لأني حين أنظر إلى ميسي أرى برشلونة."