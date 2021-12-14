هنري ينتقد كيفية تعامل باريس سان جيرمان مع تجديد عقد مبابي

وجه النجم الفرنسي السابق تييري هنري انتقاداً لاذعاً لباريس سان جيرمان وإدارته حيال التعامل "غير الصحيح" مع مسألة تجديد عقد الهداف كيليان مبابي.

ويرتبط الفائز بكأس العالم 2018 مع الباريسيين بعقدٍ يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وفشلت جميع مساعي الإدارة في إقناع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بالتجديد لفترة أطول مما يعني أنه سيرحل مجاناً الصيف القادم.

وقال هنري في تصريحات لـ "أمازون": كان يجب أن يتم حل هذا الأمر قبل عامين.

"أعتقد أنهم لو جلسوا مع مبابي وأخبروه قبل عامين أن الفريق سيكون له ومبنياً حوله لاختلف الأمر.

"لكن الآن بات مصيره بين يديه، وسيكون بإمكانه التوقيع مع أي طرف آخر يريده."