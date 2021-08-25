هوغو لوريس غاضب من وسائل الإعلام بسبب كريم بنزيمة

عبر هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا عن غضبه الشديد من الشائعات التي نسبتها وسائل الإعلام المحلية إليه عن كريم بنزيمة خلال بطولة يورو 2020.

ونفى حارس توتنهام هوتسبير ما قيل عن استيائه جراء استدعاء هداف ريال مدريد لتمثيل الديوك في البطولة الأوروبية.

ماذا قال لوريس عن عودة بنزيمة للمنتخب؟

وقال البالغ من العمر 34 عاماً لمواطنته صحيفة "ليكيب" الشهيرة: "هنالك الكثير من الأشياء التي تم نقلها بصورة خاطئة، وما أشيع عن انتقادي للمدرب (ديدييه ديشامب) لأنه لم يخبرني بعودة كريم كان غير صحيح نهائياً.

"إنها معلومات جاءت من مصادر غير صادقة، كان تصرف كريم استثنائياً ولم يطالب بشيء، لذلك كنت مستاءً جراء الجدل الذي دار حول هذا الأمر.

"كان المدرب وسيبقى صاحب القرار، ليس مطلوباً منه أن يفسر أي قرار يتخذه، لم أشغل نفسي يوماً بغيري، أعرف مكاني، أنا فقط قائد لفريق من اللاعبين المختارين، وأنا شخص محترف وصادق.

"أمضيت 13 عاماً مع المنتخب، وأعرف ما يحصل كلما تعرض الفريق لمشكلة." في إشارة منه للأداء المخيب الذي قدمه أبطال العالم في يورو 2020 والذي خرجوا على إثره من دور الـ 16 على يد منتخب سويسرا.