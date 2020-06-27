هوفنهايم يهين دورتموند في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني

حقق هوفنهايم فوزاً كبيراً وصادماً على حساب مستضيفه بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير سيغنال إيدونا بارك بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن المرحلة الأخيرة من موسم الدوري الألماني.

وقدم هوفنهايم مباراة ممتازة ضمن بها المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم متفوقاً على فولفسبورغ.

وسجل الفائز أهدافه على شوطين حيث نجح بتسجيل هدفين في الدقيقتين 8 و30 عن طريق أندريه كراماريتش.

وفي الشوط الثاني عزز تقدمه بهدفين آخرين عن طريق نفس اللاعب الذي سجل سوبر هاتريك في الدقيقتين 48 و50.

بهذه النتيجة، تقدم هوفنهايم للمركز السادس برصيد 52 نقطة بينما، بقى دورتموند في مركزه الثاني برصيد 69 نقطة.