هولندا تتعادل مع آيرلندا الشمالية وتبلغ يورو 2020

نجح منتخب هولندا في العودة من جديد لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام الصيف القادم عقب التعادل مع نظيره منتخب آيرلندا الشمالية بدون أهداف.

شهدت المباراة خطورة مبكرة من قبل منتخب آيرلندا الشمالية الذي ضغط وكاد أن يسجل أكثر من مرة.

وكان ياسبر سيليسين حارس مرمى فالنسيا ومنتخب هولندا أن يهدي الهدف الأول بعد خطأ ساذج لكن هجوم صاحب الضيافة فشل في التعامل مع الكرة.

وفي الدقيقة 31 حصل منتخب آيرلندا على ركلة جزاء بعد لمسة يد على فيلتمان، إلا أن ستيفين دايفيز فشل في تحويلها لهدف وسددها خارج الملعب.

عاد المنتخب الهولندي للسيطرة على المباراة بعدها وكاد يهز شباك أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة لكن الدفاع والحارس كانت لهم الكلمة العليا.

وارتفع رصيد المنتخب الهولندي بعد هذه المباراة للنقطة 16 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف ألمانيا المتصدرة برصيد 18 نقطة.

بهذه النتيجة يصعد المنتخب الهولندي ليورو 2020 الصيف المقبل والتي ستقام في عدة مدن أوروبية على أن يجري النهائي الخاص بها في لندن.

يذكر أن منتخب هولندا غاب عن يورو 2016 التي أقيمت في فرنسا وتوج بها المنتخب البرتغالي عقب تغلبه على أصحاب الأرض في النهائي.