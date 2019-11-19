هولندا تكتسح إستونيا بخمسة أهداف نظيفة

حقق منتخب هولندا فوزاً سهلاً على ضيفه الإستوني بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الختامية من تصفيات يورو 2020.

المباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة للطرفين، حيث ضمن المنتخب الهولندي الوصول إلى البطولة بعد تعادله مع آيرلندا الشمالية، بينما لم يمتلك منتخب إستونيا أي حظوظ للتأهل.

أحرز جورجينيو فاينالدوم هدف السبق لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله نايثان آكي الهدف الثاني في الدقيقة 18، لتصبح المباراة بعدها تحت سيطرة الطواحين.

شهدت الدقيقة 66 الهدف الثاني لفاينالدوم والثالث لهولندا، قبل أن يعود نجم ليفربول ويضع الرابع في الدقيقة 78 مسجلاً ثلاثية (هاتريك) تاريخي له، ثم أحرز مايرون بوادو الهدف الخامس في الدقيقة 87.

وغاب النجم الأهم في هولندا، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول عن اللقاء، وقد اعتذر عن المشاركة لـ "ظروف خاصة"، فيما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم على أنه ليس مصاباً.

يذكر أن هذه النتيجة رفعت رصيد هولندا إلى النقطة 19 لتحتل وصافة المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر، فيما تجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة مع فشلها في تحقيق أي انتصار.