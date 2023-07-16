هونيس: بايرن ميونخ يقترب من هاري كين

اعترف أولي هونيس الرئيس الفخري لبايرن ميونخ أن النجم الدولي الإنجليزي هاري كين بات قريباً من الانضمام لعملاق البوندسليغا.

وارتبط هداف توتنهام هوتسبير بالانتقال إلى ألمانيا خلال الأسابيع الماضية، علماً بأن سبيرز رفض العرض الأخير الذي وصله من النادي البافاري بقيمة 70 مليون جنيه استرليني.

لكن هونيس بدا واثقاً أن المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً سيرتدي قميص بايرن الموسم القادم.

ماذا قال هونيس عن كين ؟

أكد الرئيس الفخري في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "أشار بشكلٍ واضح أنه اتخذ قراره، واذا استمر الحال على ما هو عليه، فسنقوم بضمه.

"يريد (هاري) المشاركة أوروبياً، وتوتنهام لن يوفر له ذلك، على عكس نادينا.

"أمامه الآن فرصة الانضمام لفريقٍ أوروبي كبير من جديد، ما يعجبني بكين أن والده وأخيه هما من يقدمان له النصح، والتعامل معهما سهل ومريح.

"حتى الآن، التزما بكل ما وعدا به، واذا بقيت الأمور على نفس الحال، فسيكون ذلك جيداً."

يذكر أن بايرن ميونخ يبحث عن هداف متمكن يستطيع تعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن صفوف الفريق صيف العام الماضي مفضلاً الانتقال إلى برشلونة.

ويبدو أن إدارة النادي اختارت كين رغم التقارير السابقة التي ربطت النيجيري فيكتور أوسيمين والصربي دوشان فلاهوفيتش بانتقال محتمل إلى ملعب آليانز آرينا.