هونيس: لاعبو بايرن طالبوا بإقالة كوفاتش

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ أن لاعبي الفريق طالبوا بإقالة المدرب نيكو كوفاتش عقب الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وقال هونيس في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية: "كان هناك اتفاق كامل بين اللاعبين على ضرورة رحيل كوفاتش، ولهذا تصرفت الإدارة.

"سنخوض العديد من المفاوضات خلال الفترة القادمة، وبالطبع هانز فليك سيكون من بين الأسماء المرشحة.

"هناك أمر واضح، فبعد أسبوع رائع والفوز في مباراتين بأداء جيد من الصعب إقالة فليك والتعاقد مع مدرب يقود المجموعة لعدة أشهر".

وكان البافاري قد تعاقد مع فليك لقيادة الفريق بصورة مؤقتة قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

وتغلب بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا ليضمن مقعده في ثمن النهائي، كما سحق بوروسيا دورتموند برباعيةٍ نظيفة في قمة الدوري الألماني.