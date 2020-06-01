هونيس يتوقع مستقبلاً مشرقاً لبايرن ميونيخ

أعرب أولي هونيس الرئيس السابق لبايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الألماني أمس عن سعادته بالانطلاقة القوية للنادي البافاري نحو التتويج بلقب آخر، متوقعاً «عصراً جديداً» من النجاح للنادي.

وأضاف هونيس في تصريحات لمحطة «بايرن1» الإذاعية يوم أمس: «أعتقد أننا على أعتاب جيل رائع».

تصريحات هونيس جاءت بعد ساعات من الفوز الكاسح لبايرن على فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف دون رد ليبتعد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه.

وقال هونيس: «لدينا فريق يافع ومتطور، يمكنني أن أتخيل أنه إذا سارت الأمور كلها بشكل جيد فإن عصراً جديداً في بايرن يبدأ».

وأكد هونيس أنه يعقد الكثير من الآمال على اللاعبين في منتصف العشرينات من عمرهم مثل يوشوا كيميتش ونيكلاس شوله وسيرج غنابري وكينغزلي كومان.

ولعب هونيس في صفوف بايرن ميونيخ قبل أن يصبح مديراً للنادي لنحو ثلاثة عقود ثم رئيساً حتى العام الماضي.

وأعرب هونيس عن أمله في انتقال الجناح ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن في الانتقالات الصيفية.

كما يتمنى هونيس أن ينجح بايرن في ضم الموهبة الفذة كاي هافيرتز من صفوف باير ليفركوزن لكنه استبعد إبرام مثل هذه الصفقة الباهظة الكلفة مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومنح هانسي فليك مدرب بايرن، لاعبيه راحة ليومين بعد الفوز على دوسلدوف والذي جاء بعد حسم مباراة القمة على ملعب بوروسيا دورتموند بهدف دون رد الثلاثاء الماضي.

ويطارد بايرن الثلاثية الشهيرة التي حققها في 2013 حيث اقترب من لقب البوندسليغا كما بلغ نصف نهائي كأس ألمانيا بجانب استمرار مشاركته في الموسم المعلق لدوري أبطال أوروبا.